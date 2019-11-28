引领中俄关系继续保持高水平发展

近日，本报记者走访了俄罗斯远东地区的两个中俄合作项目，从中感受中国与俄远东地区的经济合作活力和潜力。

2014年开始，俄罗斯出台和酝酿了一系列开发远东和西伯利亚地区的政策措施，如设立符拉迪沃斯托克自由港、跨越式发展区、滨海边疆区俄罗斯岛特别行政区，实行电子签证制度等，向投资者提供税收、进出口、行政审批等优惠，以此改善远东地区投资环境。

俄罗斯滨海边疆区阿尔乔姆市的一处工业区里，一辆辆深蓝色卡车整齐排列，车头醒目的鹰形标志在阳光的照耀下熠熠生辉。“第四届东方经济论坛即将举行。论坛期间，俄中将签署一系列合作协议，这些卡车将是我们深化合作的见证。”宇博苏莫托利生产有限公司副总经理康斯坦丁·古尔科维奇说。

“扎鲁比诺港对于发展俄罗斯远东经济、加强俄中经贸联系将起到重要作用。”俄罗斯副总理兼总统驻远东联邦区全权代表特鲁特涅夫说。俄远东发展部前部长加卢什卡表示，俄中合作建设“滨海1号”和“滨海2号”国际交通走廊是欧亚经济联盟与丝绸之路经济带倡议对接的重要合作成果，将推动俄远东地区与中国东北地区共同发展进入新阶段。

宇博苏莫托利生产有限公司是由宇博汽车(吉林省)股份有限公司和俄罗斯滨海边疆区苏莫托利集团共同成立的合资企业，目前主要通过SKD(半散装)方式生产商用汽车。在俄罗斯远东地区，一汽解放汽车有限公司生产的商用汽车是具有增长潜力的业务项目。对于该项目的成立，宇博苏莫托利生产有限公司副总经理王晓东多次谈到两个关键词：“一带一路”“符拉迪沃斯托克自由港”。

中国驻符拉迪沃斯托克总领事闫文滨表示，在中俄双方的共同努力下，远东地区对华经贸投资领域合作不断扩大和深化。中国多年来一直是俄远东地区第一大贸易伙伴和第一大外资来源国。据统计，远东地区2017年对华贸易额达77.7亿美元，同比增长27.5%。闫文滨说，今明两年是中俄地方合作交流年。相信随着第四届东方经济论坛的举行，在中俄两国元首的关心和推动下，中俄双方将对扩大和深化地方合作达成新共识，作出新规划，进一步促进双方在投资、交通基础设施等重点领域合作。

扎鲁比诺港是东北亚地区重要运输节点。早在2010年，吉林省东北亚铁路集团就与俄特洛伊茨海港有限公司共同组建了扎鲁比诺港国际合资有限公司。“一带一路”倡议的提出加速了中俄双方对扎鲁比诺港的升级改造。2014年2月，吉林省东北亚铁路集团设立东北亚海丝路国际海运有限公司，以加强船舶运营管理、境外货运代理及境内物流服务。经过几年的努力，“珲春—扎鲁比诺港—釜山”国际跨境陆海联运航线进入常态化运营，并试航了扎鲁比诺港至日本福井、富山新港等航线。

近年来，俄罗斯提出了“滨海1号”“滨海2号”国际交通走廊的构想，以期通过对现有的公路、铁路、港口进行改扩建升级，更好将中国黑龙江省、吉林省与俄罗斯滨海边疆区符拉迪沃斯托克、东方港、扎鲁比诺等港口相连接，从而提供便捷的出海通道，向中国南方或第三国运送货物。根据俄方的规划，到2020年，扎鲁比诺港仅粮食年吞吐量就将达到1000万吨，到2030年将扩大到3350万吨。据俄罗斯远东海关局统计，2017年上半年经“滨海1号”“滨海2号”国际交通走廊的过货量同比增长了11倍。

(本报符拉迪沃斯托克9月10日电)

回顾历史，康斯坦丁·古尔科维奇深情地讲到，60多年前，一批苏联专家来到中国，为中国建立汽车工业作出了贡献，一汽就是其中的一家企业，一汽生产的第一批卡车正是以苏联卡车型号为蓝本。如今，一汽卡车品牌来到俄罗斯生产销售。“我们的组装生产线由中国提供技术，这说明中国的汽车生产技术得到了长足发展，也印证了两国长期以来互帮互助的传统。”

高明认为，“一带一路”倡议同“滨海1号”“滨海2号”国际交通走廊对接，将为中俄在东北亚地区的经贸合作提供巨大机遇。一方面，中方可以引进俄罗斯远东地区的各类产品，同时打通中国东北大宗物资跨境运输通道，促进吉林化工、汽车、农产品等优势产业与国内其他地区及周边国家形成更好的连接。另一方面，港口的发展将为俄罗斯远东地区带来更多的转口贸易和就业机会，也有利于进一步开拓俄罗斯本土商品的出口空间。

“一汽品牌在当地卡车司机中的知名度不断提升”

“我们就是看到了中俄地方经贸合作的巨大潜力，才决定来远东地区投资的。”王晓东说。宇博苏莫托利生产有限公司2016年成立并入驻符拉迪沃斯托克自由港。该项目填补了俄罗斯远东地区卡车生产的空白。2017年底，第一辆在俄罗斯组装的一汽品牌卡车正式下线。

“推动俄远东地区与中国东北地区共同发展进入新阶段”

俄罗斯滨海边疆区的扎鲁比诺港口内，装卸机械正忙碌着将一箱箱铝锭装运上船;远处，一艘渔船载着刚打捞上来的海产品缓缓驶来，临港靠岸;一个个印有“海丝路”字样的集装箱整齐排列在场站。

“集装箱里装的是玉米，更多的产品将通过班列运到这里”，工作人员介绍，“按计划，过几天我们将首航一条内贸外运线路，从珲春经扎鲁比诺港，再到釜山，最终抵达宁波。”吉林省东北亚铁路集团项目负责人高明说，吉林的农产品如果想运往浙江，走陆路运输不仅成本高、时间长，而且运力也难以满足大宗商品交易的需要。就近经扎鲁比诺港走海运通道，可以大幅提高运输效率。

康斯坦丁·古尔科维奇说，俄罗斯拥有不少卡车企业，但基本集中在欧洲部分，远东地区对卡车本地化生产有着强烈需求。合资企业的建立顺应了市场需求，通过一系列本地化措施，比如增大车厢容量等，一汽卡车受到当地欢迎。“根据我们的市场调查，一汽品牌在当地卡车司机中的知名度不断提升”。

习近平主席将于9月11日至12日赴俄罗斯符拉迪沃斯托克出席第四届东方经济论坛。东方经济论坛由俄罗斯总统普京2015年亲自倡议举办，是俄罗斯推进远东合作的重要举措。中国国家元首首次出席东方经济论坛，体现了中方对参与远东合作的高度重视以及同地区国家一道，促进本地区发展繁荣的坚定决心，必将进一步引领中俄关系继续保持高水平发展，有力推动两国全方位合作，推进双方远东合作取得新成果。

俄罗斯远东地区与中国山水相连，历史上和现实中都是俄罗斯对华地方合作最活跃、最核心的地区。近年来，在“一带一路”建设推动下，俄远东地区与中国的合作展现出新的机遇和前景。符拉迪沃斯托克市长维塔利·韦尔克延科日前在接受媒体采访时表示，习近平主席出席第四届东方经济论坛不仅将为俄中关系发展注入新动力，而且将成为中国企业家参与远东地区更全面合作的新起点。

9月10日，在俄罗斯滨海边疆区阿尔乔姆市，宇博苏莫托利生产有限公司的工人正在对一辆一汽卡车进行检查。人民日报记者

殷新宇摄