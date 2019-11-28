美高梅游戏：风物长宜放眼量

当前，中美经贸摩擦引起了国内外的广泛关注，国内出现了一些疑虑、慌张，甚至有人惊呼“狼来了”。在这种情况下随着15世纪地理大发现和新航路的开辟，各大陆日益联为一体，人类历史进入真正意义上的世界史。500年来

风物长宜放眼量

世界强国;打压;英国;苏联;美国

——从强国兴衰规律看我国面临的外部挑战

当前，中美经贸摩擦引起了国内外的广泛关注，国内出现了一些疑虑、慌张，甚至有人惊呼“狼来了”。在这种情况下，需要我们放宽历史视野，在更高层次上“睁眼看世界”，总结世界强国兴衰的经验教训，认清我国所处的历史方位，正视各种外部挑战，齐心协力把自己的事情办好。

当前，中美经贸摩擦引起了国内外的广泛关注，国内出现了一些疑虑、慌张，甚至有人惊呼“狼来了”。在这种情况下，需要我们放宽历史视野，在更高层次上“睁眼看世界”，总结世界强国兴衰的经验教训，认清我国所处的历史方位，正视各种外部挑战，齐心协力把自己的事情办好。

一、新兴国家在发展进程中普遍经历了一个关键性阶段

一、新兴国家在发展进程中普遍经历了一个关键性阶段

随着15世纪地理大发现和新航路的开辟，各大陆日益联为一体，人类历史进入真正意义上的世界史。500年来，一些国家相继崛起，你方唱罢我登场。其中，荷兰、英国和美国先后称雄世界，法国、德国、日本、苏联等国，也曾不止一次地向更高目标发起冲击，但最终没有成功。其间群雄逐鹿，此起彼伏；风云诡谲，步步惊心，呈现出一幅幅兴衰交替的历史画卷。

随着15世纪地理大发现和新航路的开辟，各大陆日益联为一体，人类历史进入真正意义上的世界史。500年来，一些国家相继崛起，你方唱罢我登场。其中，荷兰、英国和美国先后称雄世界，法国、德国、日本、苏联等国，也曾不止一次地向更高目标发起冲击，但最终没有成功。其间群雄逐鹿，此起彼伏;风云诡谲，步步惊心，呈现出一幅幅兴衰交替的历史画卷。

“海上马车夫”荷兰从1609年彻底独立到17世纪中叶成为当时世界强国，用了半个世纪左右。英国在资产阶级革命后迅速发展，到1784年打败老对手荷兰，用了100多年时间。

“海上马车夫”荷兰从1609年彻底独立到17世纪中叶成为当时世界强国，用了半个世纪左右。英国在资产阶级革命后迅速发展，到1784年打败老对手荷兰，用了100多年时间。

第一次工业革命之后，在科技进步和工业化生产的推动下，大国崛起速度明显加快。美国从1865年结束南北战争到1894年工业总产值跃居世界第一，用了约30年。法国自1789年爆发大革命，到1810年打败欧洲大陆主要对手，成为欧洲强国，用了20年。德国从1871年统一到1913年首次成为世界第二大经济体，用了42年；1938年再次跨入世界强国之列，主要工业指标位居世界第二位，用了20年。日本从1868年实行明治维新，到1905年打败俄国成为世界强国一员，用了不到40年；二战后，日本又经过30多年成为世界第二大经济体。苏联从1917年十月革命到1941年苏德战争爆发，用了不到30年成为世界强国之一；战后重新投入建设，又用了30年时间，到上世纪70年代中期成为与美国抗衡的超级大国。

第一次工业革命之后，在科技进步和工业化生产的推动下，大国崛起速度明显加快。美国从1865年结束南北战争到1894年工业总产值跃居世界第一，用了约30年。法国自1789年爆发大革命，到1810年打败欧洲大陆主要对手，成为欧洲强国，用了20年。德国从1871年统一到1913年首次成为世界第二大经济体，用了42年;1938年再次跨入世界强国之列，主要工业指标位居世界第二位，用了20年。日本从1868年实行明治维新，到1905年打败俄国成为世界强国一员，用了不到40年;二战后，日本又经过30多年成为世界第二大经济体。苏联从1917年十月革命到1941年苏德战争爆发，用了不到30年成为世界强国之一;战后重新投入建设，又用了30年时间，到上世纪70年代中期成为与美国抗衡的超级大国。

在世界新兴国家由大而强的过程中，都经历了一个关键性阶段。这个将强未强的特殊历史阶段一般为10年左右，在此期间，相关国家面临的风险和挑战较前明显增大，事关兴衰成败。在这方面，英、美是成功的典型，法、德、日、苏则提供了历史教训。

在世界新兴国家由大而强的过程中，都经历了一个关键性阶段。这个将强未强的特殊历史阶段一般为10年左右，在此期间，相关国家面临的风险和挑战较前明显增大，事关兴衰成败。在这方面，英、美是成功的典型，法、德、日、苏则提供了历史教训。

英国在1763年击败法国成为欧洲强国，首次骄傲地自称“日不落帝国”，此时与其1784年彻底取代荷兰在世界上的地位之前，存在一个关键性阶段。这期间，英国通过工业革命，创造了“比过去一切时代创造的生产力还要多”的生产力，加快了向工业社会的转型，成为第一个“世界工厂”，为英国进入全盛时期打下了坚实基础。

英国在1763年击败法国成为欧洲强国，首次骄傲地自称“日不落帝国”，此时与其1784年彻底取代荷兰在世界上的地位之前，存在一个关键性阶段。这期间，英国通过工业革命，创造了“比过去一切时代创造的生产力还要多”的生产力，加快了向工业社会的转型，成为第一个“世界工厂”，为英国进入全盛时期打下了坚实基础。

美国在南北战争后积极采取措施缓和南北矛盾，实现国家重建，到1894年成为世界第一大经济体，开始步入关键性阶段。尽管美国在经济体量上占据世界首位，然而其综合实力还不如英国。尤其是，美国国内问题丛生，垄断加剧，腐败横行，社会矛盾尖锐。西奥多·罗斯福就任美国总统后，大力开展以反垄断为主要内容的社会进步主义运动，出台了一系列改革措施，赢得了“托拉斯爆破手”的美誉，为美国问鼎世界铺平了道路。

美国在南北战争后积极采取措施缓和南北矛盾，实现国家重建，到1894年成为世界第一大经济体，开始步入关键性阶段。尽管美国在经济体量上占据世界首位，然而其综合实力还不如英国。尤其是，美国国内问题丛生，垄断加剧，腐败横行，社会矛盾尖锐。西奥多·罗斯福就任美国总统后，大力开展以反垄断为主要内容的社会进步主义运动，出台了一系列改革措施，赢得了“托拉斯爆破手”的美誉，为美国问鼎世界铺平了道路。

拿破仑于1804年建立法兰西第一帝国，标志着法国进入关键性阶段。但就是这样一位被黑格尔称为“马背上的世界灵魂”“神的存在”的大人物，却犯了一系列战略性错误，特别是1812年贸然发动对俄战争，劳师远袭，铩羽而归，最终于1815年兵败滑铁卢，使法国丧失了向世界强国冲击的机会。德、日类似的事例也一再上演。

拿破仑于1804年建立法兰西第一帝国，标志着法国进入关键性阶段。但就是这样一位被黑格尔称为“马背上的世界灵魂”“神的存在”的大人物，却犯了一系列战略性错误，特别是1812年贸然发动对俄战争，劳师远袭，铩羽而归，最终于1815年兵败滑铁卢，使法国丧失了向世界强国冲击的机会。德、日类似的事例也一再上演。

苏联的教训更为惨痛。在迅速崛起成为超级大国后，苏联领导人犯下了一系列战略性失误，特别是走上军事称霸对抗的错误道路。1979年侵略阿富汗，陷入10年战争的泥潭，最终在这个“帝国坟场”自掘坟墓，撤兵两年后国家即宣告解体。

苏联的教训更为惨痛。在迅速崛起成为超级大国后，苏联领导人犯下了一系列战略性失误，特别是走上军事称霸对抗的错误道路。1979年侵略阿富汗，陷入10年战争的泥潭，最终在这个“帝国坟场”自掘坟墓，撤兵两年后国家即宣告解体。

三十年河东，三十年河西。回望大国兴衰历史，一些国家用30年左右时间实现跨越式发展，是一种普遍现象。这个时候达到了一个重要历史节点，此后10年左右是其兴衰成败的关键性阶段，有的成功，有的不成功，也是一种普遍现象。在此期间，如果发展战略选择正确，实力将日益增强，最终会成为世界强国，荷、英、美都是如此；如果选择不正确，出现战略性失误，国家将迅速衰落下去，从而失去进一步发展的历史机遇，法、德、日、苏即是如此。

三十年河东，三十年河西。回望大国兴衰历史，一些国家用30年左右时间实现跨越式发展，是一种普遍现象。这个时候达到了一个重要历史节点，此后10年左右是其兴衰成败的关键性阶段，有的成功，有的不成功，也是一种普遍现象。在此期间，如果发展战略选择正确，实力将日益增强，最终会成为世界强国，荷、英、美都是如此;如果选择不正确，出现战略性失误，国家将迅速衰落下去，从而失去进一步发展的历史机遇，法、德、日、苏即是如此。

二、遭受打压是新兴国家绕不开的“坎”

二、遭受打压是新兴国家绕不开的“坎”

新兴国家在崛起的关键性阶段，往往会与守成国家发生国家利益的激烈碰撞，无一例外地会受到刻意打压，这是必然遇到的“成长的烦恼”，是发展历程中绕不开的“坎”。

新兴国家在崛起的关键性阶段，往往会与守成国家发生国家利益的激烈碰撞，无一例外地会受到刻意打压，这是必然遇到的“成长的烦恼”，是发展历程中绕不开的“坎”。

英国在崛起过程中先后受到西班牙、荷兰打压。地理大发现后首先成为海上霸主的是西班牙。16世纪后期，英国通过宗教改革激发了民族活力，积极进行海外扩张，与西班牙发生利益冲突。1588年，西班牙派遣“无敌舰队”气势汹汹打上门去，妄图依靠强大的海军力量将英国扼杀于摇篮之中。英国海军以弱胜强，打败西班牙，第一次以欧洲强国地位出现在世界舞台上。此后两国为争夺海上主导权反复较量，双方元气大伤。荷兰乘机崛起，成为海上霸主，垄断了全球贸易的一半。1651年，英国通过《航海条例》，规定进入英国的货物必须由英国商船或货物产地商船运输，次年荷兰即发动了绞杀英国的第一次英荷战争。这时英国正处于资产阶级革命中，凭借新兴资产阶级的锐气，战胜了荷兰。此后100多年时间里，荷兰与英国又进行了三次战争，一直到1780—1784年的第四次英荷战争，英国才彻底战胜了荷兰。