湖北打护士事件主角疑公务员之妻 政府改回应内容

今天中午，大白新闻联系到通山县医院相关工作人员，对方表示，昨天，当医院内保科和警卫处赶到事发现场时，打人事件已经结束。随后相关人员被带到医院辖区西城派出所做笔录。对于派出所的处理结果，吉某表示，“当时派出所了解完情况，就让警务室‘私了’处理，通过内部协商解决。”

责任编辑：凌芹莉

让人意想不到的是，昨天，围观的病人将事发时的情况用手机拍成视频传到网上，引起网友广泛关注，众人群起谴责。据网友爆料，打人女子姓房，是通山县城管局局长徐某的妻子。对此，通山县公安局回应称，这种传言确实存在，但相关信息还需进一步核实。

8日中午，一女子因输液的孩子针孔出血而殴打输液的护士朱某。朱某怀孕40多天，但如今有流产迹象，正住院保胎中。据悉，打人者丈夫系当地城管局局长徐某。当地县委：已免去徐某城管局长职务。对打人事件当事人，公安部门正在依法调查处理之中。

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2017年12月8日中午12点半左右，湖北省咸宁市通山县人民医院发生了一起患者家属殴打护士的事件。从当事人提供的视频中看到，一名女子怀抱孩子，对着坐在椅子上的护士喊话，情绪颇为激动；该女子还疑似与护士有过激的身体接触，周围医护人员试图将两人分开。

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记者联系到通山县医院相关工作人员，对方表示，昨天，当医院内保科和警卫处赶到事发现场时，打人事件已经结束。随后相关人员被带到医院辖区西城派出所做笔录。对于派出所的处理结果，吉某表示，“当时派出所了解完情况，就让警务室‘私了’处理，通过内部协商解决。”当天下午5点半左右，打人女子丈夫提着水果去了朱某的病房看望。但吉某称：“他没有说一句道歉的话。反过来教育我们，从事服务行业受点气是应该的，理所当然的。”

[记者/王梅梅

统筹/纪欣]昨天（12月8日）中午12点半左右，湖北省咸宁市通山县人民医院发生了一起患者家属殴打护士的事件。大白新闻从当事人提供的视频中看到，一名女子怀抱孩子，对着坐在椅子上的护士喊话，情绪颇为激动；该女子还疑似与护士有过激的身体接触，周围医护人员试图将两人分开。

怀孕女护士遭公务员妻子殴打视频：

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让人意想不到的是，12月8日，围观的病人将事发时的情况用手机拍成视频传到网上，引起网友广泛关注，众人群起谴责。据网友爆料，打人女子姓房，是通山县城管局局长徐某的妻子。对此，通山县公安局回应称，这种传言确实存在，但相关信息还需进一步核实。另外，此事也引起市政府的高度重视。当事人称，昨天晚上，市政府让派出所重新调查询问，吉某凌晨4点左右又一次做完了笔录。

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吉某对大白新闻记者讲述了事情的经过：

吉某对记者讲述了事情的经过：昨天中午12点30分左右，一女子带小孩到通山县人民医院门诊输液室输液，输完液后护士朱某给孩子拔针时针孔出血，家长马上与护士理论，并开始踢护士的肚子，揪着她头发不放。这时旁人劝架告知该护士已怀孕，患者家属回应：“怀孕了算什么？”说罢继续扭打，并不停辱骂。随后，该女子丈夫闻讯赶到医院。记者从吉某处了解到，妻子朱某已怀孕40多天，但如今朱某有流产迹象，正住院保胎中。

通山县政府高度重视

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原标题：湖北殴打女护士事件主角疑为公务员之妻 ，当地政府修改回应内容

大白新闻注意到，今天早上，通山县人民政府网站发布了《涉通山县人民医院“嚣张女子医院脚踢怀孕护士”网络舆情的处置声明》一文通报此事，但随后文件名改为《我县高度重视县人民医院门诊打人事件》。

吉某：我妻子还在住院保胎