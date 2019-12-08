安倍会见韩国家情报院长徐薰 称期待朝韩首脑会谈推动无核化

据日本NHK电视台9月11日报道，会谈期间，安倍接受了徐薰就朝韩双方同意举行首脑会谈等所做的说明。徐薰称，朝韩双方已就自本月18日起在平壤举行为期三天的首脑会谈达成了协议。

摘要:

正在纽约访问的日本首相安倍晋三9月26日凌晨，与韩国总统文在寅举行了会谈。鉴于美国总统川普表示将于近期内与朝鲜劳动党委员长金正恩举行第二次首脑会谈，安倍听取了文在寅就日前举行的朝韩首脑会谈相关内容进行的说明。

…正在纽约访问的日本首相安倍晋三9月26日凌晨，与韩国总统文在寅举行了会谈。鉴于美国总统川普表示将于近期内与朝鲜劳动党委员长金正恩举行第二次首脑会谈，安倍听取了文在寅就日前举行的朝韩首脑会谈相关内容进行的说明。此外，文在寅还向安倍传达了金正恩愿在“恰当的时候”与日本对话的意向。据日本NHK电视台9月26日报道，关于朝韩首脑会谈，日本政府内部有意见对朝韩对话取得进展表示欢迎。安倍向文在寅介绍了在24日与川普的晚宴中，双方就为实现朝鲜半岛无核化而展开紧密合作达成了共识，并就今后如何应对朝鲜问题，与文在寅交换了意见。据日本媒体报道，会谈伊始，文在寅首先就日本政府对朝韩首脑会谈结果的欢迎态度再次表示了感谢。文在寅称，已经将安倍的立场转达给了金正恩。为实现朝鲜半岛和平与稳定，有必要推进日朝邦交正常化。韩方将积极支持日朝首脑会谈的实现。会谈中，日韩首脑一致认为，朝鲜所希望的终战宣言对朝鲜半岛的和平与稳定极为重要。安倍还称，日本政府将会不惜一切推动朝鲜半岛无核化拿出具体成果。但在朝鲜拿出无核化具体举措之前，有必要与韩方继续进行合作，维持此前的制裁措施。此外，两国首脑还就继续切实履行联合国安理会相关制裁决议达成一致。有关慰安妇问题，安倍在会谈中再次敦促韩方切实履行日韩两国有关该问题而达成的协议。对此，文在寅强调，不会单方面废除日韩协议，也不会要求与日方进行二次磋商。双方一致认为，包括二战劳工问题在内，相关分歧不应影响到两国关系的大局，双方将携手构建面向未来的日韩关系。另据日本共同社报道，韩国总统府25日透露称，在日韩首脑会谈中，文在寅向安倍晋三传达了朝鲜劳动党委员长金正恩的意向，称“愿意在恰当的时候与日本对话，探索改善关系”。针对韩方透露的这一消息，正在纽约访问的日本外相河野太郎26日对媒体称，在恰当的时候与日本对话，也就是说日韩对话要选择对的时机。这个时机或许是明天，也或许是几年后。不过，金正恩委员长表达了愿意对话的态度。如果到了“恰当的时候”，日朝对话将会自然而然开始进行。但两国之前有必要切实管控各种各样的分歧。

据日本NHK电视台9月26日报道，关于朝韩首脑会谈，日本政府内部有意见对朝韩对话取得进展表示欢迎。安倍向文在寅介绍了在24日与特朗普的晚宴中，双方就为实现朝鲜半岛无核化而展开紧密合作达成了共识，并就今后如何应对朝鲜问题，与文在寅交换了意见。

据日本媒体报道，会谈伊始，文在寅首先就日本政府对朝韩首脑会谈结果的欢迎态度再次表示了感谢。文在寅称，已经将安倍的立场转达给了金正恩。为实现朝鲜半岛和平与稳定，有必要推进日朝邦交正常化。韩方将积极支持日朝首脑会谈的实现。

对此，安倍称：“我期待，包括即将举行的朝韩首脑会谈在内，朝韩双方的相关努力将有助于推动美朝采取具体行动，落实美朝之间达成的协议。”他对朝鲜无核化取得进展表达了期待之意。

另据日本共同社报道，韩国总统府25日透露称，在日韩首脑会谈中，文在寅向安倍晋三传达了朝鲜劳动党委员长金正恩的意向，称“愿意在恰当的时候与日本对话，探索改善关系”。