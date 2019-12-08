印度准备对美国下最后通牒：即使制裁也要采购俄S400

【环球网综合报道】据印度报业托拉斯9月10日报道，美国一名高官表示，特朗普政府将继续与印度就印计划从俄罗斯购买S-400防御系统的大规模军事交易进行谈判，目前尚未就制裁做出决定。

原标题：印度准备对美国下最后通牒：即使制裁也要采购俄S-400

据报道，印度计划从俄罗斯购买5套S-400导弹防御系统，总价值约45亿美元。此次购买将违反美国的《以制裁反击美国敌人法案》（CAATSA），该法案是美国国会针对外国从俄罗斯购买武器而制定的，但美国的国会议员们也允许美国总统可以作出制裁豁免的决定。

据俄罗斯塔斯社9月3日报道，印度《先锋报》周一援引印度政府消息人士的话报道称，在即将到来的美印“2+2”会谈中，印度可能会向美国明确表示，尽管美国可能会因为与俄罗斯的军事交易而对印度实施制裁，但是印度还是会与俄罗斯就采购S-400“凯旋”防空导弹系统签署协议。

美国国务院南亚和中亚事务首席副助理国务卿爱丽丝?威尔斯在10日的一个电话会谈中表示：“我们将继续与印度领导人就如何让俄罗斯对其行为负责的问题进行对话。”

俄罗斯S-400防空导弹系统

在回答关于制裁的可能性或者是否可以对印度给予制裁豁免的问题时，威尔斯表示，美国目前的制裁并不打算对像印度这样的国家产生不利影响。

消息人士称，印度可能会向特朗普政府寻求这笔巨额交易的豁免权，理由是在地区安全架构不断演变的背景下，印度需要俄罗斯的防空导弹系统以及与俄罗斯密切的防务合作。一位消息人士称，“印度已基本与俄罗斯达成了有关采购S-400导弹系统的协议，我们将继续推进，我们计划将我们在这个问题上的立场明确传达给美国”。

“它们旨在对俄罗斯产生影响。”她说。

美国目前正在根据严格的《以制裁反击美国敌人法案》（CAATSA）对俄罗斯实施军事制裁，理由是俄罗斯吞并了克里米亚，并涉嫌干预美国2016年总统大选。根据CAATSA法案，美国总统特朗普政府将惩罚与俄罗斯防务或情报机构有重大交易的实体和国家。

美国目前已经对俄罗斯实施了影响范围非常广泛的制裁，根据这些制裁措施，任何与俄罗斯国防与情报部门接触的国家都可能面临美国的二次制裁。印度媒体此前曾广泛报道称，基于印度是美国战略盟友的考虑，美国可能就印度S-400的军购交易提供制裁豁免，但在美印外长和防长“2+2”会谈的前夕，美国国防部一名高官表示，美国无法保证印度一定能够获得制裁豁免。（实习编译：李时雪

审稿：谭利娅）

印度总理莫迪与美国总统特朗普