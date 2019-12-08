淘宝杯全国棋牌大赛史上最华丽时刻到来

2015年03月23日 来源：游戏狗 作者：游戏狗 搞趣网官方微博

棋牌娱乐是中国人最传统的娱乐项目之一，在新游戏时代，棋牌类的电子游戏更成为人们的重要娱乐需求，不管在PC端、移动端还是游戏机端，好的棋牌游戏永远是游戏玩家必不可少的需求之一。2014年由阿里游戏独家代理运营的棋牌游戏新秀——手游版《聚好玩斗地主》让棋牌游戏的玩家又多了一款优质游戏可以选择。

阿里游戏代理运营《聚好玩斗地主》和传统其他棋牌游戏不同，基于阿里巴巴的电商机制，《聚好玩斗地主》内开辟了游戏内红包返利、游戏内集分宝抽奖、游戏积分商城兑换实物等多项和网购紧密结合的回馈玩家活动，让玩家在娱乐消遣的同时能够改变以往棋牌类游戏只进不出的桎梏，在2014下半年，阿里游戏开始布局电视游戏市场，在目前市场占有率最高的智能电视盒子天猫魔盒上，《聚好玩斗地主》TV版又成为玩家客厅棋牌娱乐的不二选择。

更重要的是，从2014年8月8日起，阿里游戏得到国家体育总局全力支持，开启棋牌类游戏史无前例的最大规模赛事“淘宝杯全国棋牌大赛”，基于《聚好玩斗地主》内的大奖赛玩法，进行近百个日赛，几十个周赛，数个月赛。由于赛事的权威性，比赛奖励发放得到强有力保证，截止2014年末，仅《聚好玩斗地主》一个项目已经向参赛选手发放了总价值100余万元的红包现金，深受年轻人喜爱的另一个大赛项目《聚好玩德州扑克》也发出几十万元红包现金。奖励丰厚程度在任何棋牌类游戏大赛中都可谓名列前茅。

经过长达半年的选拔，2015年3月21日，在北京东直门百富怡大酒店，淘宝杯全国棋牌大赛的最终年度决选终于开始倒计时，通过层层选拔历经无数周赛月赛挑战的棋牌高手即将汇聚一堂。《聚好玩斗地主》项目通过线上月赛选拔产生的88人，以及通过TV端《聚好玩斗地主》选拔出的20人，将组成“斗地主108猛将”参与淘宝杯全国棋牌大赛《聚好玩斗地主》项目的最终角逐，冠军可独享棋牌游戏赛事史无前例的100万现金大奖!即便是非冠军选手也将得到足以改变棋牌游戏比赛历史的超高奖励。而玩家群体更年轻的《聚好玩德州扑克》72人大名单也早已准备就绪，现场总数达到180人的棋牌高端玩家将携家属和亲朋好友共同见证棋牌游戏历史上最华丽赛事的到来。

主办方在日前已经公布了比赛现场的概念图和赛事总决赛的相关信息，从公布资料看，比赛的华丽程度和专业程度让人感觉眼前一亮，如果你是棋牌游戏或者棋牌娱乐的爱好者，此次赛事也许就是改变你对于棋牌游戏理解的一次洗礼!现场观战机会绝对不可错过!

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棋牌竞技 阿里游戏获国家体育总局支持

2014年08月07日 来源：搞趣网 作者：厂商投稿 搞趣网官方微博

2014年8月8日起，也许一轮新的棋牌游戏风暴将席卷国内玩家的手机。由国家体育总局主办，阿里游戏承办的《淘宝杯网络棋牌大赛》即将正式拉开帷幕。以“斗地主”类棋牌游戏为核心，辅以德州扑克、围棋、象棋等棋牌类游戏玩家最受欢迎的项目，“淘宝杯网络棋牌大赛”十分可能成为2014棋牌类游戏的风向标。

淘宝杯网络棋牌大赛《聚好玩斗地主》8月8日上线

淘宝网络棋牌大赛基于阿里游戏独家代理运营，由深圳名游公司开发的几款经典棋牌类游戏：聚好玩斗地主、聚好玩德州扑克(围棋、象棋正在后续研发中)，目前已经在安卓平台的淘宝手机助手，手机淘宝游戏中心上线的聚好玩斗地主，日活跃用户已经在棋牌类游戏市场上达到了不错的数据，现有的“癞子场”“经典场”和“大奖赛”三种玩法已经吸引了众多用户。在8月8日“淘宝网络棋牌大赛”板块上线之后，相信更强的“与人竞技”感觉会让更多棋牌高手们跃跃欲试。

棋牌大赛结合淘宝电商，日常赛奖励倾情回馈玩家

“淘宝网络棋牌大赛”赛制分为日赛、周赛、月赛和年终总决赛多个比赛阶段，其中日常赛事玩家可参与性极高，每天、每周参赛都能获得阿里游戏在集团支持下对玩家送出的淘宝红包奖励，以往棋牌类游戏玩家只有投入没有产出的桎梏在“淘宝网络棋牌大赛”开启之后将一去不复返，参加常规日赛的玩家，每天都将瓜分阿里游戏提供的上千元红包奖励(红包可用于淘宝上直接现金购物)。这在以往任何线上游戏棋牌类赛事中都前所未有。

国家体育总局授权，顶级规格赛事打造顶级大奖

另外，由于获得国家体育总局的主办支持，此次淘宝网络棋牌大赛赛程十分严谨而清晰，目前仅仅《聚好玩斗地主》项目所规划的93个日赛，13个周赛和3个月赛，时间跨度长达半年，在赛期内充分给足了游戏玩家参赛的机会。最终的年终总决赛目前的规划也将有上百位“斗地主”达人的现场参与，在年终总决赛上的规划中，阿里游戏有可能祭出中国棋牌大赛有史以来最高现金大奖。

阿里游戏布局棋牌休闲娱乐

作为阿里巴巴集团数字娱乐事业群旗下的阿里游戏，本次通过“淘宝杯网络棋牌大赛”首次尝试多端平台，不但在玩家最常用的手机移动端能参与《聚好玩斗地主》内的棋牌大赛，在阿里数字娱乐新近发布的天猫魔盒2的电视端，以及阿里网页游戏中心的PC端，《聚好玩斗地主》都能让玩家轻松体验，这也是阿里游戏首次将一款产品的“三网互通”正式的呈现给所有用户。

阿里游戏“淘宝网络棋牌大赛”将在2014年8月8日正式启动，阿里游戏方面也希望能够借此次活动，更好的宣传推广中国棋牌文化，为更多棋牌竞技爱好者提供交流互动的平台。在移动互联网时代，通过网络棋牌大赛真正将传统娱乐项目的互联网化带到一个全新的高度，也是阿里游戏基于战略层面的考量。

【责任编辑：我会神补刀】

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12:00-13:10

2014年8月8日，以《聚好玩斗地主》为赛事平台的“淘宝杯全国棋牌大赛”正式开始运营，由于赛事获得国家体育总局棋牌运动管理中心的官方支持，淘宝杯全国棋牌大赛赛程十分严谨而清晰，仅仅《聚好玩斗地主》规划100余次日赛，13个周赛和数次月赛，充分给足了游戏玩家参赛的机会。而经过长达半年多的选拔，最终的年终总决赛将在3月底正式落地。通过线上赛晋级的88位斗地主达人已经准备就绪，但是官方还留有最后20个席位，玩家可通TV端过“天猫魔盒”内的TV版《聚好玩斗地主》参与赛事获得晋级机会，最终拟定108棋牌界英雄好汉，争夺史上最大棋牌类赛事大奖。同时，“淘宝杯全国棋牌大赛”中的《聚好玩德州扑克》项目和斗地主完全并行，通过层层线上选拔进入总决赛的72人大名单也已经准备就绪，近200名棋牌高手携亲朋好友莅临总决赛，届时现场的火爆程度真是令人期待。

08:30-09:30

斗地主决赛选手选手入场

裁判长宣布斗地主比赛规则

活动安排

斗地主决赛选手选手入场

淘宝杯全国棋牌大赛总决赛将于2015年3月21-3月22日在北京东直门百富怡大酒店正式打响，赛事组委会初步公布了现场布置和比赛规划，如果你是棋牌类游戏的玩家，这样一次棋牌游戏的盛会绝对不容错过。

赛场签到（斗地主决赛选手）

09:30-09:50

09:50-10:00

赛程：

时间

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