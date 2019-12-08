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游戏王国《穿越西游》皮卡丘，决定就是你了！

游戏王国《穿越西游》皮卡丘 决定就是你了

作者：yxwg来源：游戏王国发布时间：2016-08-24 14:42:32

游戏王国《穿越西游》中的神宠，也就是上阵杀敌的英雄了，像我们的大圣、八戒、宙斯、共工等都属于此列。看到这样的组合，估计我们的对手要直接被吓掉线，穿越之名果然非同凡响!

在游戏的开始阶段，新手任务的第一步就是让我们挑选专属神宠了，从3个神宠中挑选一个作为我们的主力打手(怎么有点宠物小精灵开局的赶脚)!一起来看看这3个神宠的属性如何吧!

1.孙悟空

大名鼎鼎的齐天大圣，《西游记》中最核心的人物，取经四人组中的顶梁柱。强力是必然的，绝对是秒天秒地秒一切的强悍存在!

种族：妖(对人族造成额外15%伤害)

英雄技能：乾坤一掷

技能介绍：大棒之下，焉有完卵!对前两排单位进行物理打击

英雄天赋：全能骑士，品质达到橙色时觉醒

天赋介绍：增加10%生命，10%物理攻击，10%物理防御

2.无双剑姬

玩过LOL的同学绝对熟悉的英雄之一，要知道曾经有几个版本这货可是上单一霸，有攻有防有位移，大招还有强大的回血效果，弱点攻击和技能反弹更是对手的噩梦!

种族：人(对神族造成额外15%伤害)

英雄技能：闪烁突袭

技能介绍：对目标造成大量物理伤害，并有低概率眩晕目标，普通攻击附带低概率眩晕

英雄天赋：百步穿杨，品质达到橙色时觉醒

天赋介绍：增加20%物理攻击，15%暴击率

3.X博士

电影《X战警》中的核心人物，正派变种人的大脑兼主公。能力为心灵感应和精神控制，在“脑电波强化机”的刺激下，更能将自身能力发挥到极限，直接连接世界上的所有人!

种族：神(对妖造成额外15%伤害)

英雄技能：心灵控制

技能介绍：降低目标100点怒气，混乱对方，使其攻击己方单位

英雄天赋：法术风暴，品质达到橙色时觉醒

天赋介绍：增加30%法术攻击

简言之，大圣倾向于群攻;剑姬倾向于单体刺杀;博士倾向于控制，各有优缺点，如何选择就看各位的了!

作为《西游记》的忠实fans，小编选择的自然就是我们的齐天大圣了，何况大圣还拥有那么强力的技能，直接攻击两排，技能触发后对方基本就是非死即残的状态了，后续只需轻松收割即可!

赶紧选择你的本命神宠，一同开启超Q超萌的旅行吧!

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、《通天西游》

、《剑雨江湖》、《足球掌门》、《战无止境》、《三国英杰传》、《穿越西游》等，游戏类型涵盖了角色扮演、热血传奇、战争策略、模拟经营、社区养成、休闲竞技及动作角色扮演等。

游戏王国穿越西游网址：

玩转西游角色 《大圣归来》英雄养成玩法解析

作者：佚名来源：网络2015-06-03 17:56评论：

携手齐天大圣再次大闹天宫，降服妖魔鬼怪重返西天取经。《大圣归来》是一款融合视觉系画面和丰富策略养成玩法的西游题材卡牌手游，已于近日开启全平台公测。游戏首创卡牌72变特色玩法、6+1英雄支援战斗系统。作为卡牌游戏，首当其冲的关键要素自然是英雄的培养，如何有效增强阵容战斗力，下面将为大家解析英雄养成的玩法。

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玩转西游角色 《大圣归来》卡牌介绍

《大圣归来》以西游题材为背景，所有卡牌角色都取材于西游故事中的人物，并分为神、仙、妖三类阵营，包括唐僧、托塔天王、哪吒、玉面公主等经典人物都会在游戏内出现。游戏中拥有近200张不同的英雄卡牌，根据品质从低到高分为白色、绿色、蓝色和紫色。每一位英雄的初始三围属性根据品质和能力都会有所不同。一般选择紫卡(五星，天资12或13)进行培养，除了基础属性比低阶卡牌高，其成长资质在后期也会越来越明显。

三围属性，决定英雄成长资质。

：影响英雄的生命

：影响英雄的物理伤害和物理防御能力

：影响英雄的法术伤害和法术防御能力

基本属性，体现英雄各方面能力。

：英雄的生命能力。

：决定英雄的物理攻击和法术攻击伤害

：决定英雄受到的物理伤害程度

：决定英雄受到的法术伤害程度

战斗力提升首要前提 主角卡牌培养

主角卡牌等级相当于玩家账号的等级，其他卡牌英雄的等级是不能超越主角的。主角升级主要通过刷副本累积经验，每天的体力尽量用完，遇到打不通的副本，就循环刷已通关的高级副本，其中竞技场PVP可以获得少量经验。除了升级，主角培养方式还有飞升和点化两种途径。如果在游戏内获得飞升丹或紫装，首先建议让主角使用，因为主角是所有卡牌中最厉害的卡牌。

随着主角的飞升，各方面属性提高外，还能激活对应的天赋属性。一阶攻击、二阶生命、三阶怒气、四阶暴击、五阶格挡、六阶闪避，如果主角激活了多个奇缘效果，升阶的对应天赋属性会加得更多。主角卡牌的奇缘可以通过装备、法宝和坐骑激活。

在普通副本和精英副本中，每取得一颗星，都会在点化系统中增加一颗星数。副本星数可以用来点化，提升主角的附加属性，每点化一次，即增加筋骨、外功、内力、攻击、生命、外防、内防其中的一到两种数值。

进击的小伙伴 英雄卡牌升级和飞升

主角战斗力突飞猛进的同时，也不能忽略了阵容中并肩作战的其他英雄小伙伴。英雄卡牌养成通过升级、飞升、奇缘激活实现，但方式与主角培养有所区别。如何快速升级卡牌等级呢?直接吞噬人参果或服用内丹可以迅速增加大量经验，其次，平常在副本中掉落的低阶卡牌也可以进行吞噬升级。英雄卡牌飞升，可以一次性增加大量的属性数值，还会解锁特定的天赋技能。当所有出战英雄天赋能力解锁完成，该队伍阵容威力将会最大发挥出来。

阵容策略搭配 激活最强奇缘效果

在西游记中，仙、神、妖三界错综复杂，每一位英雄都有与其他人物的精彩故事，当一些特定英雄同时上场后，就可以激发英雄的潜在能力，大幅提高双方的战斗能力，这便是英雄的奇缘效果激活。例如金角大王和黄风怪同时上场则生命+23%，唐僧儿和孔雀大明王同时上场则攻击+24%。这样的设定模式让队伍阵营的搭配呈现出多样化的选择，可以两两搭配、也可以激活某张卡牌的两到三种奇缘。即使是战斗力较低也有战胜对手的可能性，千变万化的奇缘系统让游戏充满了策略的乐趣。加上主角在50级开启的72变玩法，你可以随意幻化成任何一个英雄，打造战斗力爆表的最佳阵容!

英雄卡牌获得方式 元神碎片合成

相对于整张英雄卡牌，英雄的元神比较容易获得，当玩家收集英雄元神到达一定数量后，即可通过合成直接获得此英雄完整卡牌。只有蓝色和紫色英雄才会拥有元神。在元神背包中，查看某个卡牌元神的掉落副本，可进行针对性进行收集。

工欲善其事，必先利其器。战斗力是实力的象征，英雄养成则是战斗能力的最根本保障。卡牌手游《大圣归来》不光是只有精美的画面，在英雄养成的策略玩法与战斗数据上也做了深度的数值设计和挖掘，力求为卡牌爱好者打造与众不同的西游冒险世界。