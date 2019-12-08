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享受归园田居 傲天《大战神》家园

享受归园田居 傲天大战神家园

作者：傲天游戏来源：傲天游戏发布时间：2016-08-24

14:35:52 678篇9561组开服

最近的一些事件，激发了中华民族保卫家园的决心!家园是大到一个民族，小到一个家庭对于祖先遗产的基本态度!拱手他人，成什么了?千古罪人!所以，寸土必争，坚决不妥协!说到家园，傲天大战神中也有，对于一个小家庭而言，你对于家园的梦想又是什么?有房有车，良田千亩?还是一处幽静的山中树之以桑?这估计是陶渊明理想中的家园!讲了半天还得抽回现实中来，傲天大战神中的家园有：战神宫、温泉、守护兽、观星台、农场、镖局、作坊等，这里的基础设施比较齐全的，不知道是那家开发商弄的，还不错!起码都是小资到中产的生活方式!

最重要的不是有多大的家园，关键在于如何管理!是自己亲自打理?还是请个管家?不过傲天大战神中暂时还不让请管家，所以还得自己亲自动手!

前往战神宫，这里算是整个家园中最核心的位置，是掌控整个家园的核心地方。傲天大战神游戏中战神宫等级的高低象征着个人的实力与威望，也主宰着其他建筑和区域的高低。如果战神宫不升级，其他很多建筑别想开放，也不要期待能升级!

再去看看守护兽，守护兽也是需要升级的，只不过方式有些特殊，需要天然花岗石来升级。守护兽还有其他的奖励，里面9颗和50颗到底是什么呢?去开启宝箱就知道了!

今天傲天游戏小编已经收了，管他多少也是一笔收获!关键是现在战神殿升不上去也不要期待领取更多!

家园里面还有一个连泡澡带修炼的地方，这里就是温泉。不仅能增加经验值，还有一些材料丹可以收获!等级越高收获越多，每天30分钟，洗净江湖纷扰，享受家的感觉!

看看傲天大战神作坊，可不是你做手工的地方，而是每日材料的产出地!每日产出大量的道侣天罡、神兵、神翼、兵魂等，作坊等级和武将等级越高，每日领取的奖励就越多!要不要升级战神殿，升级作坊，全要依靠你智慧的大脑筹谋。

其次就是农场了，可以种植很多类型的不同作物，看着它发芽、成长、直到成熟收获!

1级可以种灯笼果，南瓜需要2级才能种植!闲下来的时候不妨享受一下陶渊明式的生活，也可以抚慰整日征战沙场的浮躁心情!傲天大战神家园，享受归园田居的慢时光!

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