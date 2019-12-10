母亲在美被撞身亡 留学生拍视频求公正判决

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2017年11月16日，陈轶婧出席庭审。洛杉矶县检方最终以驾车过失杀人罪起诉赫舍尔，判处有期徒刑一年。陈轶婧说：“这个罪名是三个指控中最轻的一个，我完全不能接受。”在法庭上，陈轶婧请求法官判处赫舍尔最重刑期。

根据陈宜晶的供词，一辆小皮卡辗过她的左腿，53岁的母亲沈虹芬(Hongfen

Shen，音译)的身体被后车轮辗过。她挣扎着爬到母亲身边，发现母亲眼睛闭着已无呼吸。

陈轶婧（中间）一家三口如今只剩一人

据美国媒体报道，在庭审开庭前，法官已接受赫舍尔很多亲友的求情信，信中皆称“赫舍尔是个好人”。法官布兰多利诺也表示，赫舍尔无疑是个好人，未犯什么大罪。

但加州公路巡警局发言人表示赫舍尔并未拨打过911。几天后CHP查获赫舍尔驾驶的小皮卡上有最近被洗涤的痕迹，边框上的摩擦痕迹与沈虹芬的鞋子一致。

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肇事司机过失杀人女司机

2017年11月16日，洛杉矶检方判处赫舍尔一年有期徒刑。陈轶婧认为判决太轻，陈轶婧决定以白宫请愿的方式，改变判决。12月12日，陈轶婧给北京青年报记者发来她与朋友自制的一段视频，希望告诉大家“她需要公正”。

29岁的陈宜晶来自杭州，在佩珀代因大学攻读MBA，母亲靠开出租车的收入把她养大，一同赴美国陪读照顾她的起居。

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2016年5月，中国留学生陈轶婧与母亲在美国洛杉矶遭遇车祸，母亲不幸逝世。

然而，洛杉矶县检察官办公室却只以驾车过失杀人罪起诉，最高刑期一年。36岁的赫舍尔拒绝认罪。对此，陈宜晶聘请洛杉矶前检察官阿伦•杰克逊(Alan

Jackson)上诉。杰克逊办公室律师阿曼达•卡特(Amanda

Carter)在声明中表示，这起事件应该还涉及肇事逃逸和过失杀人的刑责。

据妈妈的主治医生介绍，陈轶婧母亲内出血十分严重、很难止住，内脏修复困难，5天后陈轶婧的妈妈还是走了。而陈轶婧左侧小腿胫骨和腓骨断裂，当天做了手术，“里面用钢板固定着”。

但这场突发的变故，打乱了陈轶婧的计划。一年的时间过去了，陈轶婧没有从悲痛中调整过来，她称自己变成了孤儿，“没有了爸妈，国内举目无亲，感觉人生失去了目标和方向。”陈轶婧对北青报记者说。

根据加州公路巡警局报告，当天她与母亲到Las

Virgenes路，绿灯时她们准备穿过附近的马路，一辆皮卡撞上两人。

“汽车前面的保险杠上有撞击的痕迹、汽车后轴有妈妈的鞋印、在汽车后轴上发现了妈妈的头发”，陈轶婧说，在警方提供的案情报告中，已经能够证明她就是害死妈妈的凶手。

接着，陈轶婧看见一个身着黑衣黑裤的女司机从车上下来，双手抓着母亲的手腕，将奄奄一息的母亲拖到路边。陈轶婧试着站起来，但发现左小腿的下半截根本不受控制。陈轶婧瘫坐在地上，爬了两三米到母亲身边，发现她已昏迷。陈轶婧大声尖叫，希望路人报警。这时，她看见肇事的女司机进了车，将原本停在弯道上的车倒转成反方向，停在路边。

前联邦检察官迈克•阿圭雷(Michael

Aguirre)表示，他并不认为肇事逃逸重罪会成立，且辩方律师若辩护技巧高超，可能让赫舍尔在陪审团获得无罪，但他认为赫舍尔的行为非常严重，确实超出检察官提出的指控。

2017年11月19日，在朋友的介绍下，她发起了向白宫请愿的签名活动。根据美国相关规定，民众发起请愿后，如果能在一个月内获得10万人的签名，那么政府必须在60天内作出回应。陈轶婧告诉记者，现在她收到了5万多签名，时间已经不多了。她不知道已经判决了是否有机会再次改变，但是只要有一线希望她也要为妈妈讨回公道。

一年后的法庭审判

10月31日电

综合美媒报道，2016年6月5日，在美国洛杉矶县佩珀代因大学就读的中国留学生陈宜晶(Yijing

Chen，音译)与母亲散步时被一辆皮卡撞上，她自己被撞伤，母亲则因伤重而亡。肇事的女司机妮科尔•赫舍尔(Nicole

Herschel)之后被洛杉矶县检察官仅以过失杀人轻罪起诉，陈宜晶继续上诉，聘请律师为母亲讨回公道。

驾车过失杀人 肇事者仅判一年

11月19日，也是庭审后的第三天，陈轶婧接受网友的建议，决定通过白宫请愿改变“不公判决”。截至12月13日，距离白宫请愿的最终日期还有7天。

然而，法律专家认为这并不容易。调查报告称，当时赫舍尔并未酒驾与吃药，也未使用手机。

专家认为，加州的肇事逃逸重罪，通常是一辆车撞上另一辆车后逃逸。法律规定肇事后司机须留在现场，给伤者提供合理援助。调查人员说，赫舍尔当时确实留在现场，但通过移动伤者，试图掩盖肇事证据。

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十字路口的撞车事故

当时女司机下车问她：“你怎么了？为什么你们红灯时过马路”。随后，女司机抓住母亲沈虹芬的手臂，拖着她的身体移向路边。

北青报记者了解到，27岁的杭州女孩陈轶婧来自一个普通家庭。她的父亲曾因心脏病被下过病危通知，母亲沈女士为救治陈父，开出租车为陈父赚医疗费。2014年，陈父逝世。2015年，陈轶婧获得了佩珀代因大学的全额奖学金，前往美国读研，她计划通过深造努力工作，给母亲更好的生活。

此外，陈宜晶告诉调查人员，事发时是绿灯。一名现场目击者也指出，看到一名女子将另一名女子拖向路边。经过一年调查，加州公路巡警局认定赫舍尔肇事，并向其提出交通事故逃逸重罪，驾车过失杀人、篡改证据等指控。

时间退回到事发当天，美国时间2016年6月5日晚上8点半左右，陈轶婧和母亲前往距离家里只有20分钟路程的超市购物，当走到一个十字路口时，陈轶婧和妈妈很守规矩地等了红灯，“我当时看得清清楚楚，绿灯亮起我和妈妈才过的马路”，陈轶婧说。

有网友称，陈轶婧可从判决中获得巨额赔偿，陈轶婧对此进行否认。陈轶婧的律师称，赫舍尔在政府记录上显示破产，只能以其保险公司的保额10万美元作为赔偿。但扣除掉律师的抽成费用以外，陈轶婧还欠医院14万元的治疗费。

女司机回到车上，在Las Virgenes路附近停车

。当警方抵达时，她却矢口否认撞上两人，表示自己从家里去Albertson，听到街上一名女子尖叫，她将车停在路口，声称检查她们的情况并帮她们拨打911。

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五天后，陈轶婧的母亲因内脏器官破裂，永远离开了她。

北青报记者在加州警方的报告中看到，肇事女司机名叫赫舍尔，36岁。事发当天，赫舍尔因宠物狗分散了驾车注意力，撞倒了人行道上的陈轶婧母女。警方在报告中称，事发路段没有监控画面，赫舍尔在事发后篡改证据，企图避免警方指控。经警方调查，赫舍尔驾驶的雪佛兰索罗德卡车有清洗痕迹，车轮上有凹痕，且车轮上的头发与沈女士的DNA一致。经过一年多的调查，加州警方对赫舍尔列出了三项指控：肇事逃逸、欺骗警方和驾车过失杀人。

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自制视频为母请愿求公正

2017年11月16日，陈轶婧的案子正式开庭审理，陈轶婧先陈述了案发后对自己的影响，“我当场跟质问对方，为什么那天报警你要说自己是目击者？为什么要把我的妈妈拖拽到路边？你知不知道对我造成的伤害？”，陈轶婧再次回忆时仍然控制不住自己愤怒的情绪，“她当时只说我很抱歉，我本来想去医院看你们，但是我的车被冻结了，她还说当时没打911是因为没有手机，可是警方的供词中明明就说她以目击者的身份打的911”，陈轶婧告诉法制晚报·看法新闻记者，“她一直在法庭上表演”。

陈轶婧未曾想到，第二次见到肇事者是在一年后的庭审法庭上。对法庭的审判结果，陈轶婧则表示，她无法接受。

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2015年，陈轶婧在美国洛杉矶读研。2016年5月，陈轶婧的母亲沈女士来美国看她。6月5日晚8时30分，洛杉矶的太阳还未落下，陈轶婧母女像往常一样，散步前往超市。在一个十字路口，她们在看到绿灯后开始过马路。行至一半时，陈轶婧听到身后传来了汽车引擎声。陈轶婧感到背后被猛地一击，再反应过来时已经趴在地上。陈轶婧艰难地抬起头，看见撞倒自己的皮卡车并未停下，往前开了十几米，车轮从陈轶婧母亲的身上碾过两三圈。见此情形，陈轶婧完全蒙了。