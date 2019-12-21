日本关西机场联络桥有望本月恢复铁路运行

据日本共同社9月11日报道，石井表示，鉴于机场所在的整个人工岛有最多约8000人被困，机场也被迫暂时关闭，将让运营方关西机场公司“切实检验事先的防灾措施是否充分”。此外还表示，对于建在海上的各地机场，也打算研究必要的防灾对策。

报道称，JR西日本的关西机场站在铁路不通后灯光熄灭，人员也很稀疏。站长立野照司高兴地表示：“职场终于有了活力”。南海电铁的负责人也如释重负地说：“机场线是乘客增加最多的区间，比之前预期的更快得到恢复，放心了。”

【环球网报道 记者

王欢】日本国土交通相石井启一在9月11日的记者会上表示，受今年第21号台风“飞燕”影响，被油轮撞坏的大阪关西机场联络桥，预计最快于本月内恢复铁路的运行。原本力争在10月上旬恢复，但据称12日将开始拆除道路部分的桥桁，恢复时间有望提前一周左右。

日本国土交通相石井启一在9月11日的记者会上表示，受今年第21号台风“飞燕”影响，被油轮撞坏的大阪关西机场联络桥，预计最快于本月内恢复铁路的运行。原本力争在10月上旬恢复，但据称12日将开始拆除道路部分的桥桁，恢复时间有望提前一周左右。

据共同社9月18日报道，时隔约2周，西日本铁路公司和南海电气铁路当日恢复了连结关西机场和对岸的联络桥铁路的运行。正因为公共交通工具乘客约8成使用铁路，临近下个月中国国庆节长假，旅游业和铁路相关人士表示放下心来。