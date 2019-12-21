安倍称想签和平协议 普京：年底前可以，但需不设前提条件

【环球网快讯 记者

赵衍龙】法新社9月12日消息，针对日俄签署和平协议一事，俄罗斯总统普京同意在年底前签署，但是需要不设前提条件。

【环球网综合报道】10日，日本首相安倍晋三抵俄访问，将出席第四届东方经济论坛，并与普京会晤。针对和平协议问题，普京对安倍称：认为一夜间就可以解决，这比较天真。

普京会见安倍晋三

一夜解决俄日领土争端？普京称安倍想法“天真”

俄罗斯卫星通讯社9月10日报道，普京称，与日本首相安倍晋三讨论了和平条约问题，双方愿意寻求俄日两国都能接受的解决方案。

原标题：普京见完安倍后表态：想一夜解决领土争端太天真

此前10日，日本首相安倍晋三抵俄访问，并出席第四届东方经济论坛，在与日本首相安倍晋三举行会晤的时候讨论了和平条约问题，双方愿意寻求俄日两国都能接受的解决方案。

安倍：与俄签和平条约是一项历史性任务

海外网9月11日电据俄罗斯卫星通讯社10日报道，俄罗斯总统普京表示，与日本首相安倍晋三讨论了和平条约问题，双方愿意寻求俄日两国都能接受的解决方案。

安倍在与俄罗斯总统普京会晤时首先表示，他期待讨论和平条约以及发展经济合作，

“我还想和你仔细谈谈我们的历史性任务，即签署和平条约问题。”

安倍在与俄罗斯总统普京会晤时首先表示，他期待讨论和平条约以及发展经济合作，

“我还想和你仔细谈谈我们的历史性任务，即签署和平条约问题。”