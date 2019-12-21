集游社每日推荐：《不愧勇者解谜游戏》不一样的勇者冒险

2017年08月23日 来源：厂商投稿 作者：厂商投稿 搞趣网官方微博

佐哥

今天想要推荐的游戏叫做《不愧勇者解谜游戏》，这个名字听起来怪怪的对不对，每次看完我都想吐槽翻译的各位兄弟，翻译的时候能不能多加几个字让名字读起来通顺一点啊!比如：《不愧为勇者的解谜游戏》。

吐槽完名字，我们来说点正经的，比如游戏怎么玩。

这款游戏的分类是文字解谜类，游戏的方式看上去像是连连看，但是又有点像另类的2048，初入游戏界面，我们可以看到一堆六边形的卡片铺满屏幕，这些卡片互相连接，卡牌右上角写着这不同的数字。

卡牌的背景色分为三种，青绿色的背景是SP积分卡，黄色背景的是敌方卡牌，而红色背景的则是己方武器卡牌。重点是看卡牌右上角的数值，我们的目标就是用己方武器卡牌消灭敌方，如果己方武器右上角的战斗数值比对手高，将己方卡牌移动过去消灭对手卡牌，而如果敌方卡牌的战斗值比己方武器要高，卡牌就无法移动过去，同理，只有己方武器战斗值比SP卡牌的战斗值高才能移动过去。

游戏中武器和SP卡牌都可以升级，操作也很简单，右上角战斗值相同的卡牌方可彼此之间移动，同类相互移动之后右上角的战斗值会被叠加，虽然不是双倍累计但是战斗值会被提高，这样一来足以应付层出不穷的新怪物。

怪物卡片虽然战斗值不能自行堆叠增加，但是每次己方卡片消灭对方一张，就会随机出现一张新的，出三种卡牌都有可能，但如果是怪物卡牌，那么越往后战斗值越高。

除了卡牌之间的战斗，玩家还有一个可用的角色技能，在商店可以抽取角色，每个角色在SP攒足的时候都可以发动技能，有的是可以把场上随机三张敌方卡片变成SP卡，也有的可以消除敌方卡牌。升级这些角色，可以提高场上己方卡牌的基础攻击力，让他们变得更强劲。

这款游戏看上去挺简单，实际上最大的难点在于如何让你战斗值最高的武器能够一直被升级，战斗力高于周围的敌方卡片，不然的话一旦这张卡牌被己方或者敌方围困在死角里，整局游戏就Game

Over。

《不愧勇者解谜游戏》画面风格有种萌萌的二次元既视感，但游戏结合了卡牌游戏以及益智类游戏的玩法，让整个游戏画面看上去简单，但其中却考验到了套路，运气，智慧等等，如果走错一步，后面很可能需要通过艰难的运作才能重新将游戏拉上正轨。

以前玩的勇者冒险游戏大多数都是以RPG形式呈现的，这次突然换成文字风格让人觉得眼前一亮，没有了故事剧情的勇者冒险游戏能在玩家的手机里留存多久也是比较值得期待的一件事。

目前《不愧勇者解谜游戏》已经登陆集游社，并且支持免下载即点即玩，有兴趣的话就来集游社体验吧~

【责任编辑：外包test】

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《巫师：冒险游戏》怎么玩？游戏系统玩法介绍 来源：3DM论坛编辑：评论

《跨界计划2：勇敢新世界》全系统详细图文上手攻略

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《巫师：冒险游戏》为一款棋牌类游戏，游戏暂定将拥有4个主要角色，玩家们在游戏中将领取各种任务来赚取金币，并和游戏中不同阵营联盟的玩家进行互动。游戏怎么玩？下面给大家带来游戏全系统玩法介绍，一起来看看吧。

《跨界计划2：勇敢新世界》游戏中角色众多，最出色之处莫过于角色剧情互动，游戏操作上并不复杂，《跨界计划2：勇敢新世界》全系统图文上手攻略将详细介绍游戏战斗系统、战斗报酬等等，帮助玩家轻松过关。

英雄介绍

点击进入 《跨界计划2：勇敢新世界》按键操作介绍

杰洛特：故事的主角，也被称为最为强大的狩魔猎人。因为接受了最为危险的狩魔猎人改造，杰洛特的头发和皮肤变成了白色，因此他也被称作为白狼。据说杰洛特在出生后不久，即被母亲遗弃在凯尔莫罕

狩魔猎人的堡垒，在这里狩魔猎人导师维瑟米尔收留了他，从此他开始接受狩魔猎人严酷的训练，获得了几乎超人的身体和心理能力。训练结束后他得到了徽章即狩魔猎人的狼头符号，之后被派遣到外地试炼。

上屏界面

特莉丝：杰洛特的情人，秘法师，泰拉瑞亚王国的法师顾问。秘法师们虽然精通魔法，但财力匮乏，所以必须为各国的王室效力，以获得财力支持，之后就一直跟着杰洛特冒险，积极的参与一些事件。

画面上屏会显示敌人和己方单位的HP（即人物上方的黄槽），己方人物的第二条槽为SP，敌方单位的第二条槽则是Block，类似护甲一样的数据。

丹德里恩：杰洛特的挚友，吟游诗人，四处留情。他是泰拉瑞亚国情报网络的线人，为蓝衣铁卫部队提供情报。他和矮人亚尔潘在浮港差点被管理者吊死，后来被杰洛特救下，之后就一直跟着杰洛特冒险，并做一个记录者。

▲可以看到除了最上方Boss之外其他杂兵的Block槽都是空的

亚尔潘：矮人战士，杰洛特的挚友，对杰洛特非常的忠诚。他和丹德里恩在浮港差点被管理者吊死，后来被杰洛特救下，之后就一直跟着杰洛特冒险，积极的参与一些事件。

右上方显示的是独立单位（图中为绯花），右下角和左下角分别是己方组合单位和敌人的数据。

游戏流程简介

当光标移动到不同方格处，会显示一些特殊项目：

在《狩魔猎人》魔幻冒险游戏中，玩家们在游戏版图上游历，完成任务并获得胜利分。

▲感叹号处即陷阱，但陷阱不一定只有负面效果

游戏从起始玩家开始按顺时针进行若干个回合。活动玩家在自己的回合可以执行2个行动。然后，他的回合结束并且下一位玩家的回合开始。执行行动的主要意图是使得英雄在游戏世界中游历，调查可能的线索，以及完成任务。

翅膀：飞行系敌人可入侵的地区。

行动主要有以下几种选择：

禁止符号：无法进入的区域。

游历：游历行动允许英雄们在游戏世界中移动。

宝箱：可打开的宝箱