飓风即将登陆美东海岸 超百万人需撤离

飓风来了!

一场强有力的飓风正在向美国东南沿海逼近，该地区有超过一百万人被要求撤离。 美国国家航空航天局提供的一张来自国际空间站的照片显示，2018年9月10日，飓风佛罗伦萨袭击了美国东海岸。 南卡罗来纳州、北卡罗来纳州和维吉尼亚州的部分地区都接到强制撤离的命令，预报员和当地官员已敦促人们未雨绸缪，以应对飓风佛罗伦萨即将带来的灾难性的狂风暴雨。 国家飓风中心表示，该风暴预计将于周四晚至周五登陆，将成为“极其危险的主要飓风”。 佛罗伦萨是4级飓风，最大持续风速为每小时215公里。预报员认为它将变得更为强劲。这是近三十年来威胁该地区的最强大的飓风。 4级飓风能够掀掉房屋的屋顶，将大多树木折断或者连根拔起，造成持续的停电，并致使该区域无法居住长达数周乃至数月之久。预计飓风佛罗伦萨将为其所到之处带来38厘米至50厘米的降雨。 唐纳德·特朗普总统周二为南北卡罗莱纳州签署了紧急状态声明，这一举动释放了联邦资金和物资。特朗普在宾夕法尼亚州告诉记者，“我们做了充足准备”以应对飓风，并承认飓风可能造成严重破坏。 联邦紧急事务管理署的杰夫·拜亚德称，飓风不会“掠过”，而是“直击我们的海岸”。他补充说：“这不是一场能让我们迅速恢复过来的风暴。” 在飓风佛罗伦萨预计登陆的同时，预计另一场风暴艾萨克将在穿越小安的列斯群岛直抵东加勒比海的时候达到飓风强度或接近飓风强度。 国家飓风中心预计，在周五和周六，艾萨克将在南下靠近或抵达波多黎各和多米尼加共和国南部时，减弱为热带风暴。 第三场来自大西洋的风暴海伦预计未来几天不会对任何陆地造成影响，因为它将向北移动至开阔水域。

“‘佛罗伦斯’要来了！”被美国媒体称为“怪兽级”的飓风“佛罗伦斯（Florence）”正在大西洋沿西北路径而上，直逼美国东海岸。“佛罗伦斯”登陆后料将造成逾1700亿美元的损失，从而成为美国史上损害最严重的飓风。美国多州已宣布进入紧急状态，上百万人提前撤离。当地时间2018年9月10日，从国际空间站拍摄的飓风“佛罗伦萨”画面。 美东或迎来30年来最强风暴 “佛罗伦斯”是2018年大西洋季节的第一个主要飓风，曾在9月初一度降为热带风暴，自9月9日起升级为飓风。 截至当地时间12日，根据“萨菲尔-辛普森”5级制飓风级别的划分，“佛罗伦斯”

近中心最大风速达每小时225公里，为4级飓风，有可能会增强为最强的5级飓风，成为30年来袭美的最强风暴。 来势汹汹的“佛罗伦斯”正以每小时17英里（约27公里）的速度向西北偏西移动，目前移动线路直逼美国东海岸，多数模型预测显示其将于当地时间14日登陆。 届时，北卡罗来纳州和南卡罗来纳州沿岸地区将遭遇狂风巨浪，豪雨将重创飓风沿途经过的内陆地区。 除了狂风暴雨，飓风还可能给沿海地区带来危害极大的“飓风风暴潮”——飓风挟裹海水导致沿海水位暴涨，海水倒灌。尤其令人担忧的是，如果风暴潮来临之际适逢涨潮，可能引发洪水以及预计最高约4米的海浪，预计部分地区降水量最高可达0.9米。当地时间9月11日，美国北卡罗莱纳州威明顿市，当地民众排队等待进入避难所。 百万人大撤离

风灾地区或停电数周 美国已有四个州和一个地区的政府宣布进入紧急状态，包括南卡罗莱纳州、北卡罗莱纳州、弗吉尼亚州、马里兰州和华盛顿特区。北卡、南卡及维吉尼亚州已对170万人发布自愿或强制撤离令。 “这个风暴是‘怪兽’”，北卡罗来纳州州长古柏表示，这是南北卡近30年来即将遭遇的最强风暴，民众“必须现在就离开”：“这不是大家可以待在家挺过去的情况。这是历史性风暴，一生一遇的风暴。” 北卡和南卡沿岸地区居民纷纷开始撤离前往内陆。民众抢购超市物资、扫光货架，加油站也排起长队，道路已连日出现塞车情况。为加快撤离速度，南卡当局下令部分主要公路的东向交通改向，让所有线道均能驶离沿岸地区。 美国联邦紧急事故管理总署（FEMA）署长朗恩警告，“佛罗伦斯”行经的地区可能会停电好几周。 美国总统川普听取了朗恩和国土安全部部长尼尔森的简报后称，联邦政府已经绝对、完全准备就绪，将“不惜一切代价应对飓风”。他还特别录制讲话视频：“避开飓风！这不是开玩笑，这（飓风）是个大家伙！”当地时间9月10日，美国弗吉尼亚州诺福克，美国海军军舰驶离诺福克海军基地，准备在飓风“佛罗伦斯”到来之前，在大西洋渡过风暴。 美军舰艇离港躲风灾

核电站计划关闭 “佛罗伦斯”升级为4级飓风后，位于弗吉尼亚诺福克的弗吉尼亚港已于当地时间11日午夜关闭。该港口是美国东海岸第三大集装箱港，去年处理280万个集装箱，进港货物主要为来自亚洲的服装、电子产品、家电和汽车部件，出港货物包括原木、化工品和大豆等粮食。 美国诺福克舰队指挥官格蓝地上将11日也已下令，停靠于诺福克军港内的30艘大小舰艇“即刻出海”，向大西洋上某个指定位置集合，躲避即将到来的狂风暴雨。 美国海军在这一军港基地停放了最多的机密、昂贵与高科技舰艇，包含基萨奇山号两栖攻击舰（USS

Kearsarge）等。 南卡、北卡、弗吉尼亚州三州有共计16座核电站。核电站经营者表示，预测部分核电站设施将受“佛罗伦斯”袭击，计划在飓风来临前12小时关闭核电站。 经营者杜克能源公司新闻发言人玛丽

格林（Mary

Green）说，“自日本‘311大地震’引发海啸，酿成福岛核事故之后，我们已增加了核电站的安全设施。”当地时间9月11日，美国弗吉尼亚民众携带宠物撤离受灾区域。 或成美国历史上损失最惨重飓风 分析公司CoreLogic的数据显示，“佛罗伦斯”一旦登陆，可能会给美国东海岸造成逾1700亿美元的损失，并对移动路径约75.9万户家庭和企业造成损害。这将使其成为美国有史以来损失最惨重的风暴。 以下是通胀调整后美国十大破坏性飓风名单： 1。

卡特里娜（佛罗里达、路易斯安那、密西西比），2005年：1600亿美元 2。

哈维（德克萨斯、路易斯安那），2017年：1250亿美元 3。

玛丽亚（波多黎各、美属维尔京群岛），2017年：900亿美元 4。

桑迪（中大西洋地区、新英格兰地区），2012年：702亿美元 5。

伊玛（佛罗里达），2017年：500亿美元 6。

安德鲁（佛罗里达、路易斯安那），1992年：478亿美元 7。

艾克（德克萨斯，路易斯安那），2008年：348亿美元 8。

伊万（阿拉巴马、佛罗里达），2004年：271亿美元 9。

威尔玛（佛罗里达），2005年：243亿美元 10。

丽塔（路易斯安那、德克萨斯），2005年：237亿美元。

今天美国最大的新闻就是：已经登陆美国并且越来越大的“佛罗伦斯”飓风 。

CNN：《4个原因：“佛罗伦斯”飓风是无与伦比的野兽》

彭博社：《飓风“佛罗伦萨”奔向北卡沿海，愈来愈大》

一场“极其危险的”4级飓风“佛罗伦萨”正在向美国东南沿海逼近，预计将于周四(13日)晚至周五登陆。

“佛罗伦萨”目前风力已达每小时约140英里(约合225公里)，强度接近5级

。预报员认为，接下来它将变得更为强劲，可能升级为30年来最强飓风。

美国国家飓风中心警告，“佛罗伦萨”将带来大风暴雨，尤其是为美国东岸的南部海域带来“致命威胁”。

4级飓风已经能够掀掉房屋的屋顶，将大多树木折断或者连根拔起，造成持续的停电，并致使该区域无法居住长达数周乃至数月之久。

美国联邦紧急事务管理署的杰夫•拜亚德称，飓风不会“掠过”，而是“直击我们的海岸”。他补充说：“这不是一场能让我们迅速恢复过来的风暴。

”

美国总统特朗普周二(11日)为南北卡罗莱纳州签署了紧急状态声明。

他还告诉记者，“我们做了充足准备”以应对飓风，并承认飓风可能造成严重破坏。

目前，南卡罗来纳、北卡罗来纳、马里兰州和维吉尼亚州已经宣布 进入紧急状态 ，这些地区 有 超过一百万人接到强制撤离的命令 。

预报员和当地官员敦促人们未雨绸缪，以应对飓风“佛罗伦萨”即将带来的灾难性狂风暴雨。

民众蜂拥赶去超市，大量囤积生活用品，货架都被扫荡一空。

加油站外面排起了长队，大家排队购买燃油……