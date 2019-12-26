熊出没之3D赛车：代表萌熊消灭你

2015年11月03日 来源：搞趣网 作者：厂商投稿 搞趣网官方微博

这次小编要为大家推荐的是一款赛车类小游戏。为什么是《熊出没之3D赛车》呢(曾用名《熊出没之雪岭熊风》)。这还得从最近小编看的新闻说起。

话说，国外一哥们在河边高地上拍照，突然走过来一头阿拉斯加棕熊(哎哟据说要装死可是靠不靠谱啊?!)哥们正纠结着，发现熊根本不鸟他，像大爷一样坐在他的折叠椅上看风景。一人一熊默默处了段时间后，熊瞅了他一眼，哥们又要吓尿了，然而，熊大摇大摆地走了。

熊就是这样奇怪的动物，集大力与呆萌两种属性于一身，让人又爱又恨。话题回到这款游戏上，在《熊出没之3D赛车》里，你不仅可以享受着熊熊的可爱，还可以驾驭他的暴力!即便是龟毛如小编，对游戏的配乐、配音，尤其是游戏中的熊熊赞叹不已!皮毛的质感、各种表情，刻画的简直了!

小编还要分享一个小秘密：如果把手机平放在桌上，游戏的重力操控可以独自完成，这一点很适合爱偷懒的你。不过，如果你想比赛取得高分，靠系统智能无卵用。使用马蜂窝、隐形等各种心机道具，才能够消灭掉光头强等坏家伙，成功卫冕森林之王!

以上就是小编编的诚意推荐，双平台都可以下载哦。嘿嘿，最后欢迎大家加入萌熊QQ群一起嗨。

【责任编辑：晴海龙少】

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《熊出没之3D赛车》萌范儿 暑假他来了

2016年06月14日 来源：搞趣网 作者：厂商投稿 搞趣网官方微博

暑假就要来啦!不得不说，80后和00后的童年真是相去甚远。从下面的趣味图就可以看出：游戏和影视已经构成了00后童年文化的正餐。各有各的乐趣，关键是怎么玩得更高兴。快来看看小编的推荐吧。

精品游戏推荐：《熊出没之3D赛车》

这是一款基于电影《熊出没之雪岭熊风》改编的正版手机游戏，原版角色、配音、场景纷纷神还原：激萌的童年角色、浪漫的冰山雪原，逗比的台词和剧情，完全打造出比肩于电影精致度的冰雪世界。

除了吸收电影的魅力，手游具备足量灵活的道具、多样的关卡、丰富的玩法挑动你的神经!在传统竞速比赛的基础上，打造出独具特色的道具赛、限时赛、撞击赛等，这次你不仅可以享受电影视觉盛宴，还可以化身主角到游戏世界中冒险!

在最新版中，动画中最闪亮的傲娇大王首次登场!喜欢他的小朋友们快点下载游戏吧!

精品影视推荐：《熊出没》夏日连连看

最应景的动画!带你领略森林里的清泉、植被以及可爱的小动物。延续了前几部“熊出没”系列动画片以环保、科普教育为主题的风格，加入了更多的生活元素：吃西瓜，游泳，潜水……即使天气炎热、汗流浃背，也会觉得夏天真的很美好哦!

【责任编辑：你的骄傲】

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萌萌开跑 熊出没之3D赛车全新上线

2015年10月29日 来源：搞趣网 作者：厂商投稿 搞趣网官方微博

要不要跟萌力爆表的二次元卡通英熊开开车吹吹风？史上最Q萌的赛车手游《熊出没之3D赛车》（原名《熊出没之雪岭熊风》）有爱来袭！8大角色任你挑选，还有6只宠物密友陪伴左右任你摆布！听着欢畅的音乐，置身童话般的缤纷场景，体验畅快捡拾金币、打开宝箱的乐趣！现在下载还有机会获得正版的熊出没周边哟~

——化身主角，闯进《熊出没》的世界

玩家可以在此重逢激萌的童年版熊大、熊二以及绵软易扑倒的山神雪熊，他们不仅可以与你携手共闯冰山雪原、森林山谷，还有各种傲娇台词、逗比吐槽~

——璀璨升级，奇幻之旅即刻闪耀开启

随着游戏不断更新，体验也日趋完美：更加流畅的动画、更加灵敏的重力操控，满足感爆炸的combo&漂移机制、让玩家血槽清空的华丽新车……还真有点把持不住呢。

——奖品不停，全民争霸赛就差你来啦

除了摇动大转盘有机会赢得价值88元的正版公仔（做工棒棒哒不是吹牛），参加等活动，还有机会赢得智能手机、京东充值卡、大礼包等丰厚奖品！

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