重金打造发烧级手游 3k玩获《三国志乱消》独家代理权_新游频道

发4不顶用 越南你是要闹哪样？

2014年07月03日 来源：搞趣网 作者：霖霖 搞趣网官方微博

每晚七点，相约搞趣读资讯。

一来办公室就听到伙伴们发牢骚：蚊子太多啦，救命啊！热心小伙伴建议“人血买4两放边上，上贡给蚊子喝”。

这边清凉一吓，那边文章马伊俐夫妇低调游夏威夷清凉一夏，有说有笑畅饮度过十分快乐的假日时光。这是要闹哪样？

网友：介个呢，只要你爹还和你妈在一起，你爷爷还和你奶奶在一起，你外公还和你外婆在一起，那你就得相信爱情。星期一一觉醒来，你还得挤早七点的公交，吃五块钱的早餐，这才是你的生活，没事别瞎操心！

人生就是一场戏，看得人云里雾里，就像这位大哥，您这是炒菜呢？还是放火呢？

不是头一回了！

过去的“最潮最时尚”，霸气外露的cos，现在看来也许只是霸气侧漏。小编“造福万家”，请各位自备避雷针，不要笑出声。

游戏公司下血本请了声名显赫的周天王，但用屌丝级COS装和战五渣后期糊弄玩家，你们是闹哪样？看来造型师脑洞太大，完全跟不上。

看那志玲姐姐身穿齐X小短裙敲大鼓，真真个大丈夫，女汉子，吓跑一票大众。

再看范爷那粗壮白大腿，银发齐刘海。白发魔女造型可是吓坏了不少小伙伴。为什么会这么黑，化妆师把鞋油当油了吗？要说打架开片教坏小朋友谁更强，娱乐圈里数孙楠。不忍直视，不堪回首，这事不是头一回呐！

德国有个蒂宾根大学有个著名的“毁三观”的雕像，近日上演毁三观交换生遇险记。

发4不顶用

很有原则的苹果公司发火了，拒绝上架教育游戏《通向自由之路》（PathtoFreedom），称其“内容具有诽谤和侮辱性，可能遭致大量投诉。”

《通向自由之路》真实还原了奴隶社会历史。游戏背景设定在1723年，玩家选择扮演奴隶，或被带到甘蔗种植园劳作，遭受工头鞭打。或选择与一群叛逆者生活在一个村庄里。无论玩家选择哪一个选项，奴隶最终都将结婚生子（皆大欢喜的幸福生活收尾，，，，）

有趣的是，该作是为了庆祝奴隶制度废除50周年而开发的，得到阿姆斯特丹市议会的补贴。抵制运动发起后，官方声泪俱下发表诚挚道歉：在短期内，不会再向苹果提交这款话题敏感的游戏。

道歉息事宁人，向这位不解人间风情，就注定孤独一生呐~~

土豪又来了

3K玩下半年玩什么？玩重金！3K玩高调宣布获得《三国志乱消》的国内Android、IOS越狱双版本代理发行权。

《三国志乱消》是中国首创的战略消除RPG手游，其创新为最大的卖点，打破传统三消固有的模式，融入RPG、SLG与三国名将玩法精髓，揭开了消除类手游的新篇章！同时质量也是杠杠滴，游戏品质达到S级，绝对是一块蕴含着巨大前景的大蛋糕。

手游市场变幻莫测，玩重金卖实力才是硬道理！

下面这位摊主，您玩的是什么？大赠送吗？大甩卖啦！快来啊，不抢白不抢。

号外！号外！3k玩将会携《三国志乱消》大方亮相今年ChinaJoy。玩家亦可零距离触摸这款神秘新作。

大湿级诱惑

说到ChinaJoy，依然逃不了的是全球Coser们最新最给力的作品！这里有美少女战士、魔兽世界、合金装备、拳皇、进击的巨人、最终幻想等知名游戏动漫角色，作品的还原程度那是相当高！

越南人民又放新招啦！

继山寨版《还珠格格》爆红之后，越南人民又放新招啦！

不少80、90后美好的童年记忆，少不了经典动画《哆啦A梦》。善良可爱乐于助人勤劳勇敢越南人民充分发挥想象力，搅动业已平静的心，真人版的《哆啦A梦》热腾腾上市。当小叮当那戴着头盔的大圆脸出现时，你醉了吗？这画面太美，不忍直视。虽然听不懂他们在说什么，但是剧情挺欢乐的，而且里面的静香真心养眼，真的挺漂亮，顶赞！

不过当真人哆啦A梦的大脸出现的时候，小编只想说，别毁广大网友的童年。

网友：还原程度，比还珠格格好。

吐槽有礼！欢迎抱走！

何为“搞7点看”？介为搞趣本着一颗恶心自己，娱乐他人的真心，让亲们在工作之余了解到最新的手游资讯

文/搞趣网霖霖

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手游再成CJ亮点《三国志乱消》试玩火爆

2014年07月31日 来源：搞趣网 作者：厂商投稿 搞趣网官方微博

随着智能手机的迅猛发展，如今智能手机已经成为了人们日常生活中必不可少的一部分了。而今年的ChinaJoy2014正是手机游戏井喷的一年，从规模上看，PC端虽保持占据了很大的市场份额，各大老牌厂商也纷纷使出绝招，不过越来越多的手游厂商正在占领着原先属于端游的领地。在这其中包括寅酷游戏在内的多家手游厂商也开始崭露头角成为了本届ChinaJoy的一大亮点。

寅酷游戏携旗下三款手游大作入驻ChinaJoy。作为本次主推的三国题材手游《三国志乱消》，因其独特的核心玩法轻松休闲的战斗节奏，自曝光以来，已然在圈内引起不小风波。据悉《三国志乱消》首次不删档测试已提上议程，8月暑期档将正式与期待已久的玩家朋友们见面。主打的策略消除系统，休闲玩法和深度内容的结合在CJ现场受到了广大玩家和厂商的侧目。

美高梅游戏，除《三国志乱消》吸引足大家的眼球外，更有两款神秘新游，SLG战棋类手游《神纹军团》以及ARPG类手游《伏魔者联盟》。分别在CJ现场首次曝光。

《伏魔者联盟》作为寅酷经典自主IP伏魔者的传奇延续;真3D全视角，暗黑魔幻游戏风格，触屏手指控制角色，自动释放大招攻击等游戏优势也赢得了众多业内好评，成为2014年下旬最让人期待的手机游戏。

寅酷游戏在本次CJ现场，一度成为焦点。看来今夏势必会掀起一场“寅酷”的手游风暴!此次CJ虽然只公布了《三国志乱消》这款产品的试玩，但在CJ后还会陆续公布更多的精品手游，值得期待!

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重金打造发烧级手游 3k玩获《三国志乱消》独家代理权

2014年07月04日 来源：搞趣网 作者：匿名 搞趣网官方微博

近日，国内知名手游发行商3K玩高调宣布，成功获得由寅酷游戏重金研发打造的首款发烧级战略消除手游《三国志乱消》的国内Android、IOS越狱双版本代理发行权。寅酷游戏作为国内一流的游戏研发团队，旗下研发的多款大型端游在国内外享誉盛名，此次《三国志乱消》的研发团队更是豪华组合，团队实力非同凡响，相信该游戏将会成为2014年重度卡牌手游的一匹黑马。

作为中国首创战略消除RPG手游，其创新成为游戏最大的卖点，打破传统三消固有的模式，融入RPG、SLG与三国名将玩法精髓，揭开了消除类手游的新篇章！同时研发商对游戏质量把控非常严谨，采用Retina级美术制作班底，用强大的制作阵容和超高的制作水准使游戏品质达到S级，其超水准制作足以让人期待。可以说《三国志乱消》绝对是一块蕴含着巨大前景的大蛋糕，其背后蕴含的巨大商业价值只要我们稍作了解就不难看出，值得期待！

手游市场变幻莫测，有实力才是硬道理！3K玩作为国内知名的手游发行商，有多年专业的市场分发团队和产品运营团队，团队成员均有7年以上移动互联网网盟和广告平台推广经验，渠道覆盖面超过100家，单款手游日均新增用户量超过2万，峰值超过5万，并成功发行了多款千万级月流水的产品，此次与寅酷游戏强强联手，让人非常期待《三国志乱消》之后能取得的优异流水成绩。

在此次合作前，双方高层也曾一致认为，“2014年下半年策略消除类手游将是手游品类中的生力军，并且这一现象将会一直延续到15年甚至更久。”也确实，策略消除手游属于异军突起，在原有消除手游的基础上进行微创新，同样的消除不一样的玩法与表现方法着实让人眼前一亮。同时也表示，“此次强强合作推出《三国志乱消》将引领业内消除手游走向新的巅峰。”就目前来看，花费巨资迈出的这一战略性步伐，将对国内手游行业的发展起到非同寻常的积极意义，让我们共同见证吧。

据悉，在产品初期测试期间《三国志乱消》的数据表现异常惊艳，主打战略+消除+RPG元素又备受玩家喜爱，积累了大量人气，引起业内多家知名运营商以及发行商的关注，频繁与寅酷简历联系寻求独家合作，引得众多代理商激烈争夺，而且还使得渠道主动倾斜资源给与推荐，可见其潜力无限！最终3k玩终于凭借其优势成功拿下了《三国志乱消》的独家代理权，双方的合作拉开了策略消除手游角逐市场的大幕，确立了策略消除手游发展的非凡意义。当然，更重要的是，玩家领略这款战略手游大作的魅力将指日可待！

还有据内部人士透露，《三国志乱消》定位为3K玩下半年的重头产品，市场推广费用将会是千万级的规模，在整个推广期间除了行业内外不同形式的品牌宣传外，也会不间断地开展趣味生动的玩家回馈活动，送出百万大奖。另外在今年七月举办的China

Joy大会上，3k玩将会携这款以策略消除为核心的手游《三国志乱消》一同参展。届时，将在3k玩展台区与业内外人士展开零距离交流，共同分享手游创新时代的制作理念与战略核心。

3K玩此次豪砸《三国志乱消》，为其配备了顶级的运营和市场团队，将携手寅酷游戏以S级的投入将《三国志乱消》全力打造成S级的产品。相信《三国志乱消》的精彩内容一定能让玩家感到震撼，能给手游玩家带来巨大惊喜，能将快乐带给大家！我们一起期待《三国志乱消》的表现吧！