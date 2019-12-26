预约即抢iPhone7！3DMMO变身手游《九州天空城》2月28日震撼首发

2017年02月25日 来源：厂商投稿 作者：厂商投稿 搞趣网官方微博

由企鹅影视、上影寰亚、游侠游戏联合发行的3DMMO变身手游《九州天空城》将于2月28日11点震撼首发上线，游戏凭借高度还原的人物剧情、媲美端游的画面、酷炫翅膀、独具匠心的变身新玩法，必将掀起2017年3DMMO手游新一轮狂潮。

为了迎接2月28日首发上线，游侠游戏《九州天空城》官方已于今日在官网、微信、微博同步开启“预约不删档精英内测，豪抢iPhone7”预约活动，预约成功后不仅可以获得丰厚的礼包奖品，内含高级宝石、海量金币、玫瑰花，更有S级变身卡韶舞等您来拿!

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同时预约成功后还将获得幸运转盘次数，京东卡、腾讯视频VIP、小米手柄、iPhone7通通敞开送，快来试试手气吧!分享预约活动还可以获得额外的转盘次数，快召唤小伙伴们来助攻吧!

2017年首款3DMMO变身手游《九州天空城》是根据同名电视剧改编的九州题材3DMMORPG手游，以机关偃术、凝翅飞行、奇幻变身为特色，100%真实呈现电视剧中人物角色和世界剧情的设定，展现九州世界人族、羽族的爱恨情仇，在《九州天空城》中，你将体验到前所未有的移动端3D网游的视觉体验，超大场景、自由视角、翅膀飞行、华丽特效、明星奇幻大变身玩法、震撼的人羽种族战带你开启一场九州之旅，丰富的武器与时装让各位玩家尽情搭配理想的造型。

完美剧情，精致体验!全新3DMMO明星大变身手游《九州天空城》不删档精英内测2月28日11点震撼开启，神秘莫测的三族战场，难以捉摸的激情BOSS战，刺激畅爽的全新决斗，一切精彩尽在游戏中!

【责任编辑：厂商投稿】

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3DMMO变身手游《九州天空城》明日首发，预下载今日开启

2017年02月27日 来源：厂商投稿 作者：厂商投稿 搞趣网官方微博

由企鹅影视、上影寰亚、游侠游戏联合发行的3DMMO变身手游《九州天空城》将于明日震撼首发上线，全新版本客户端今日已在游侠游戏《九州天空城》官方网站以及各大渠道震撼开启预下载。各位九州小主们赶快行动起来，先人一步，高人一等，全新的九州世界等待您的到来!

同时游侠游戏《九州天空城》官方已经为各位九州小主们准备了丰厚的游戏礼包，大家可以即刻前往《九州天空城》官网以及各大游戏媒体网站领取，内含高级宝石、海量金币、强化石、玫瑰花等您来拿，助您无忧九州，畅游天空城!

个性职业任您选择

《九州天空城》为不同喜好性格的玩家贴心的设定了不同风格的职业，每个职业都拥有着能够发挥自己特点的技能，不同的定位也让玩家们在游戏中更大限度的进行社交组队，每个职业发挥自己的作用才能完美的挑战各种困难boss与关卡副本。每个职业都专门设计了专属的动作模型，人物在战斗的过程中不会有重复感，不同的技能所带来的光影效果也十分的出众，让玩家感受到游戏超高的可玩性与可塑性。

酷炫坐骑翅膀

人对于自由飞翔这件事到底有多渴望?想想从把自己绑在纸鸢上想上天的中国古人，还有西方发明飞机的莱特兄弟…不过这些比起《九州天空城》手游中的各种各样独具特色的翅膀全都逊毙了，当角色背后华美的羽翼展开，炫酷拉风，颜值报表，简直羡煞旁人。

明星奇幻大变身

《九州天空城》另一大核心亮点就是“变身”玩法，玩家可以变身为自己喜爱的明星角色，玩家变身后可以获得大幅属性提升，同时变身玩法赋予了每一个变身角色不同的特色技能，将每个变身角色的能力表现的个性十足。例如，变身羽皇-风天逸将获得大幅攻击加成及回血速度，变身人皇-白庭君将获得大幅减伤效果，还有更多个性变身效果，大家可以在2月28日不删档精英内测开启后细细品味。

充满策略与激情的团队PvP

恢弘浩大的战争地图，一触即发的阵营大战，《九州天空城》手游云霄大战玩法采用科学合理的自由匹配方式，为玩家提供公平竞技的大舞台。击杀敌对阵营玩家、夺取敌方阵营旗帜，多样化的战斗带领玩家感受血脉喷张的激情之战!

深度还原的剧情、首创奇幻变身玩法、荡气回肠的战斗以及扣人心弦的情节，共同带来直击心底的史诗奇幻大作，人族羽族战争一触即发，2月28日11点等你来战!

《九州天空城》官方网站：

《九州天空城》官方微博：

《九州天空城》官方微信公众号：九州天空城

《九州天空城》官方QQ群：6637220 加群有好礼

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