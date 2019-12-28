未成年少女想进拘留所看看 醉酒后报假警称被殴打

最牛蹭车：女子因男友醉酒欲坐警车回家遭拒，报假警被拘。本想蹭警车回家却被拘留5日，女子假报警上演“最牛蹭车”被拘留。

原标题：贵州未成年少女想进拘留所看看，醉酒后报假警被批评教育

深港在线

最牛蹭车：女子因男友醉酒欲坐警车回家遭拒，报假警被拘。本想蹭警车回家却被拘留5日，女子假报警上演最牛蹭车被拘留。

原标题：云南一男子多次酒后暴力殴打父母 警方：雷不劈你我们治

贵州铜仁市万山区一少女与同伴喝醉了酒，拨打110报警慌称被人殴打。她对前来的民警说：“从来没有坐过警车，想进拘留所看看。”结果被民警批评教育。酒醉女孩却苦了民警，让民警折腾了大半夜才将女孩送回家。

男子喝大了，同行女子拨打110，希望警车送他们回家。被警方婉拒后，该女子竟报假警，最后被行政拘留5日。

指认现场

12月7日凌晨3点，万山区公安局谢桥特巡警中队接到一女子报警称：“在谢桥八中门口被人动手打了。”接报后，民警立即赶往现场。经询问得知，女孩17岁，当天晚上与朋友喝了点啤酒后来到八中门口路段。这时，学校保安叫女孩进门卫室烤火，谁知，她未理睬保安，还拨打110报警称被人殴打。

9月28日晚，26岁的白女士和同伴王先生在尚勤路喝完酒准备回家。此时王先生已喝大，有些神志不清，白女士也喝了一点但还算清醒。这种情况，坐出租车回家是首选，可白女士却打了110，想坐警车回家。当晚9时许，公安新城分局中山门派出所东新街警务站接到110转警，民警和白女士沟通后认为此情况不属于警情求助范畴，婉拒了白女士的要求。

被儿子打伤的父亲

了解情况后，民警将女孩带回值班室，但女孩不仅不配合调查，反而无理取闹，与执法人员发生拉扯，称：“自己没有坐过警车，想坐警车，想进拘留所”，才报假警的。

民警离开不到半小时，东新街警务站再次接到白女士电话。民警又一次来到现场，看到白女士状态清醒，完全可以自行回家，遂再次拒绝了其要求。警车承担了夜间巡逻、紧急出警任务，是公共资源，不是私人交通工具。中山门民警称，事发时正值夜间巡逻高峰期，并且有多个报警需民警赶赴现场。被民警婉拒两次后，白女士第三次拨打报警电话，称东新街有一家赌博游戏厅。民警再次出警，但并未发现其举报的这家赌博游戏厅。

云南网讯（记者

熊强）12月7日，云南保山市公安局隆阳分局以“儿子打老子，雷不劈你警察还治不了你了？”为题，对外公布了一起男子多次酒后无故暴力殴打父母的事件。警方表示，男子的行为除了违背了伦理道德，已涉嫌违法，给予其行政拘留15日、罚款500元的处罚。

由于女孩处于醉酒状态无法正常沟通交流，民警只好将其转交给谢桥派出所进一步处理。在谢桥派出所，女孩酒醒后意识到了自己的错误，鉴于该女子酒醒后配合态度良好，又系未成年，民警在对其进行批评教育后，责令其家长接回。

见事情闹大，白女士只好承认报假警。民警称，她解释称因蹭警车被连续拒绝两次后，才谎称有赌博游戏厅以报复派出所。白女士因报假警被依法行政拘留5日。

据介绍，12月5日22时50分，一名老妇人气喘吁吁神情慌张的来到瓦马派出所报警称：“警察，快些快些！我家那不孝子要把我老伴打死了”。

来源：贵阳晚报

接警后，值班民警迅速随老人赶到现场，将正在殴打父亲的杨某控制住，后将其传唤到派出所做进一步调查。经查，当日22时30分，杨某酒后回到家中，便开始无故对已睡下的父亲拳脚相向，使用坚硬的钥匙猛击父亲后脑，其母亲闻声赶来劝阻，结果也被打了。无奈之下只能跑到派出所报警求助。

责任编辑：张玉

长期以来，杨某数次酒后无故殴打其父母，但清醒后又总会向父母认错，可怜天下父母心，老两口选择了一次次的原谅他。直到这次杨某凶狠的将父亲殴打致头破血流，母亲这才意识到，他们对儿子的一次次容忍，只会换来更残酷的殴打，这才报了警。

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杨某的行为除了违背了伦理道德，已涉嫌违法。目前，公安机关依法给予其行政拘留15日、罚款500元的处罚。

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警方提醒：百善孝为先，儿子打父母，是违犯社会公序良俗的行为，违背了我国尊老爱幼的传统美德。《治安管理处罚法》第四十三条规定，殴打他人的，或者故意伤害他人身体的，处5日以上10日以下拘留，并处200元以上500元以下罚款；情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。而有下列情形之一的，处10日以上15日以下拘留，并处500元以上1000元以下罚款：（一）结伙殴打、伤害他人的；（二）殴打、伤害残疾人、孕妇、不满14周岁的人或者60周岁以上的人的；（三）多次殴打、伤害他人或者一次殴打、伤害多人的。