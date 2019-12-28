天津老年病医院虚开治疗项目属实 责任人已停职

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二、广德县四合乡太平村党总支书记孙爱成大办女儿婚宴问题。2016年9月30日至10月1日两天，孙爱成以自己购买材料、委托酒店加工的形式，租用四合大酒店场地为其女儿办理婚宴58桌。2017年9月11日，四合乡党委给予孙爱成党内警告处分。（宣城市纪委）

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